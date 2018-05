Tureckie wakacje. Sprawdź, jak przygotować się do wyjazdu

Wakacje już "za pasem", w związku z tym w biurach podróży panuje gorąca atmosfera. Jednym z najpopularniejszych kierunków urlopowych jest Turcja, do której podróż z Polski samolotem trwa 3 godz. Podpowiadamy, co ze sobą zabrać i o czym warto pamiętać.

Zanim udamy się na wakacje do Turcji, warto sprawdzić kilka podstawowych informacji. Pozwolą one uniknąć problemów przy przekraczaniu granicy czy na zakupach (Shutterstock.com)

Turcja od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polaków. Niezależnie od tego, czy udajemy się w podróż sami czy korzystamy z usług biura podróży, warto zapoznać się z kilkoma poradami, które sprawią, że nasz wyjazd będzie bezstresowy.

Czas, waluta, transport

W Turcji obowiązuje czas wschodnioeuropejski, co oznacza, że musimy przestawić zegarki o godzinę do przodu. Warto posiadać przy sobie lokalną walutę – obecnie 1 lira turecka to około 0,85 zł. W znanych kurortach możemy zapłacić także w euro i dolarach. Jednak najkorzystniej płacić lirami, wymieniając dewizy na miejscu.

Mówiąc o pieniądzach, nie można nie wspomnieć o tureckiej sztuce targowania się. Bardzo często cena na wstępie jest wygórowana, a zakup produktu bez negocjacji ze strony kupującego czasami może być nawet uznany za obrazę. Ważnym aspektem każdej podróży jest też transport – w ośrodkach turystycznych funkcjonują słynne "dolmusze', czyli minibusy, dowożące turystów z hoteli do centrum miast. Bez problemów możemy dotrzeć tam także taksówkami.

Nasılsın?

To słowo po turecku oznacza "jak się pan/pani miewa?". Turystów przybywających do Turcji zazwyczaj bardzo dziwią zdolności językowe jej mieszkańców, którzy, jak się wydaje, potrafią przywitać się w kilkunastu językach świata. W rzeczywistości ograniczają się najczęściej do zwrotów grzecznościowych. Jednak według Turków podstawą udanej transakcji handlowej jest zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. Warto więc odwdzięczyć się im tym samym, znając chociaż kilka podstawowych słów w języku tureckim. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:

• Merhaba – zwrot używany do witania się z kimś, oznaczający "cześć".

• Günaydın – po polsku "dzień dobry". Tego zwrotu użyjemy, gdy będziemy chcieli przywitać się z kimś rano, natomiast do witania się po południu użyjemy "iyi günler".

• Gdy chcemy komuś podziękować użyjmy zwrotu "teşekkürler".

• Zwrotu "çok güzel" możemy użyć, gdy chcemy pochwalić coś, co bardzo nam się spodobało.

• Natomiast, gdy będziemy chcieli się z kimś pożegnać użyjmy "hoşçakalın" lub "görüşürüz" – do zobaczenia!

Pamiętaj o wizie!

Zdarza się, że turyści jadący po raz pierwszy do Turcji zapominają o wizie. Można ją zdobyć na trzy sposoby. Pierwszy z nich to e-wiza, której prawo uzyskania mają osoby udające się w celach turystycznych i biznesowych, posiadające zwykły paszport. Sposób ten staje się coraz bardziej popularny ze względu na wygodę – wniosek można złożyć z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dokument ważny jest 180 dni od daty jego otrzymania, ale pobyt jednorazowy może wynieść maksymalnie 90 dni. Wniosek o wizę można złożyć posługując się tym linkiem. https://www.evisa.gov.tr/pl/apply/

Wizę wielokrotną typu wklejka można również uzyskać w Turcji na przejściach granicznych, jednak jej cena jest wyższa. Wiąże się też ona z posiadaniem niemałej cierpliwości – po dokument trzeba często stać w długich kolejkach, bowiem punktów wydawania wiz na granicy jest niewiele.

Osoby, które nie spełniają kryteriów otrzymania wizy drogą elektroniczną czy na przejściu granicznym – tzn. posiadają paszport tymczasowy lub ważny mniej niż 180 dni – muszą udać się po nią do ambasady Turcji w Warszawie. Pamiętajmy także, by przy przekraczaniu granicy tureckiej mieć przy sobie paszport – dowód osobisty nie jest akceptowany!

Co ze sobą przywieźć?

Podroż bez przywiezienia nawet jednej pamiątki z danego kraju się nie liczy. A gdzie możemy spotkać lepszą okazję do zakupów niż w kraju znanym z targów i ulicznych bazarów? Zaczynając od oczywistego upominku, jakim jest słynne oko proroka, na dywanach kończąc – w Turcji możemy kupić niemal wszystko. Fani kulinariów mogą zachwycić się różnorodnością przypraw, które można znaleźć na każdym kroku. Suszona ostra i słodka papryka, wiele rodzajów oregano, szafran czy czarnuszka – wybór z pewnością nie będzie łatwy.

Piaszczyste plaże, słoneczna pogoda, najwyższej klasy hotele – tego wszystkiego możemy doświadczyć w jednym miejscu – Turcji. To prawdziwy raj zarówno dla zwolenników aktywnego wypoczynku, jak i osób szukających ukojenia i korzystania z uroków morza. Jeśli nie masz jeszcze wakacyjnych planów, to poznaj Turcję!

