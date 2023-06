Turyści przerażeni cenami w ulubionym kraju Polaków. "Odwołują rezerwacje"

"Po prostu zmienili walutę, ale zostawili tę samą cenę. Rok temu leżak kosztował 40 kun (ok. 25 zł), dziś kosztuje 40 euro (ok. 178 zł)" - pisze w mediach społecznościowych jedna z internautek. Za wynajęcie leżaka w Splicie trzeba zapłacić nawet 35 euro (ok. 155 zł), zaś w Dubrowniku - 33 euro (ok. 146 zł).