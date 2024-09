Turystka bała się o swoje życie. Linia lotnicza zignorowała jej prośbę

Z relacji Amy Pearson wynika, że kobieta udała się w 14-godzinny rejs samolotem do Kuala Lumpur w Malezji, aby tam odwiedzić swoją siostrę. Podróż szybko zmieniła się w dramatyczne przeżycie, a wszystko przez lekceważące podejście linii lotniczych.

Brytyjka poinformowała z odpowiednim wyprzedzeniem linię lotniczą Qatar Airways o swojej alergii. Jest bowiem ona uczulona na orzeszki ziemne. Co ciekawe, nawet ich zapach może wywołać u 25-latki poważny wstrząs anafilaktyczny.

Przedstawiciel przewoźnika przyjął prośbę turystki. Liczyła więc na to, że orzeszki ziemne nie będą serwowane. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna.

Kobieta zawsze ma przy sobie EpiPen czyli automatyczną, jednorazową strzykawkę z adrenaliną na wypadek wstrząsu anafilaktycznego. Zawsze jednak ma nadzieję, że nie będzie musiała go używać. Tym razem było blisko.

Niestety, w czasie tego lotu, według relacji kobiety, stewardesy cały czas oferowały pasażerom wspomniane orzeszki. Kiedy Brytyjka po raz kolejny poprosiła, by tego nie robiły, usłyszała, że personel pokładowy, nie może dyktować innym pasażerom, co mogą jeść, a czego nie w czasie lotu. Zdesperowana kobieta, która zaczynała czuć się coraz gorzej, sama zwróciła się więc do współpodróżnych. Inni pasażerowie przystali na prośbę kobiety i odmówili pobierania orzeszków.