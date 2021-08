Tygrzak paskowany. Łagodny tygrys wśród pająków

Tygrzyk paskowany

To pająk, które samice osiągają do 25 mm, a samce tylko 7 mm. Mają charakterystyczny wygląd, bo ich ubarwienie przypomina futro tygrysa. Dawniej w Polsce występował rzadko - tylko w cieplejszych regionach i podlegał ochronie. "Ze względu na to, że w ostatnich dwóch dekadach bardzo rozszerzył swój zasięg w kraju i zwiększył liczebność został ściągnięty z listy gatunków chronionych" - czytamy w poście KPSOP, który jest pełen interesujących faktów.