Urlop w październiku. Sprawdź, dokąd jechać, żeby się wygrzać

Ciepłe kierunki całoroczne to atrakcja przede wszystkim dla miłośników plażowania, którzy doceniają pewną pogodę i piękne widoki. Gdzie jechać jesienią, żeby porządnie naładować baterie słoneczne? Wybraliśmy Turcję, Egipt oraz Tajlandię.

Turcja jesienią

Turcja jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych, w dodatku całorocznym. Tutaj z pewnością nie zmarzniesz w październiku czy w listopadzie. Gdy upalny szczyt sezonu letniego dobiega końca, we wrześniu doświadczymy na miejscu 31 st. C, a czasem i więcej. Najgorętszym regionem w kraju jest Riwiera Turecka. W kolejnym miesiącu będzie już znacznie przyjemniej, bo temperatury powietrza w ciągu dnia wynoszą średnio 26 st. C, czemu towarzyszy wciąż nagrzana do 23 st. C woda morska. Do tego 8 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz stosunkowo miłe noce z 15 st. C i na wakacje w Turcji nie musimy pakować do walizki mnóstwa ciepłych okryć czy długich spodni.