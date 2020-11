USA. Feralny lot gwiazdy Playboy'a. Jej strój uznano za niestosowny

26-letnia Eve J Marie leciała z synem 29 października z miasta Dallas do Tulsy liniami Southwest Airlines. Jednak o mało nie wyproszono ją z samolotu z powodu "naruszenia kodeksu ubioru". Modelka Playboy'a miała na sobie koszulkę z głębokim dekoltem.

Chwilę po tym, gdy kobieta zajęła miejsce w samolocie, podszedł do niej steward i zapytał się, czy ma przy sobie dodatkowe ubranie, która mogłaby na siebie założyć. Kiedy odparła, że nie, pracownik linii poinformował ją, że pokazuje za dużo ciała i przestrzegł ją, że jeśli nie zakryje dekoltu, będzie musiała opuścić pokład.

Modelka wyjaśniła stewardowi, że był to jej drugi lot w ciągu dnia i że podczas pierwszego nie miała żadnego problemu z wejściem na pokład. Po krótkiej wymianie zdań zaproponował, że da jej swój zapasowy sweter, którym zakryje dekolt. Zgodziła się. Wiedziała, że jeśli tego nie zrobi, zostanie wyproszona z samolotu.

"Oczekuję oficjalnych przeprosin od Southwest Airlines"

Po wylądowaniu Eve skontaktowała się z przewoźnikiem, jednak nikt nie był w stanie udzielić jej sensownej odpowiedzi, czy członek załogi miał prawo wymusić na niej założenie dodatkowego ubrania. W ramach przeprosin zaproponowano jej voucher opiewający na kwotę 100 dol., czyi ok. 400 zł. Kobieta nie przyjęła go, uważając, że nie zrekompensuje to upokorzenia, jakiego doświadczyła na oczach jej własnego dziecka.