VisitPoland. Powstały kolejne filmy promujące nasz kraj

Opublikowano kolejne filmiki, które stworzono w ramach akcji, mającej na celu promowanie Polski za granicą. Jak tym razem poradzili sobie znani wideoblogerzy? Sprawdziliśmy, czy swoimi publikacjami w sieci mogą przyczynić się do promocji naszego kraju.

"Polska oczami znanych na świecie youtuberów" to wspólna akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. W jej ramach MSiT i POT zaprosiły do Polski siedmiu, jak to określono, wpływowych wideoblogerów z najważniejszych dla nich rynków turystycznych. Idea jest prosta - dotrzeć do milionów odbiorców na całym świecie i pokazać im to, co najlepsze w naszym kraju.