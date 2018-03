W 526 dni pieszo dookoła Polski. Miał zaledwie 19 lat, gdy zapisał się w historii

Tysiące przebytych kilometrów, setki dni spędzonych w podróży i bezmiar niezapomnianych wrażeń. Tak pokrótce przedstawia się historia Kazimierza Palucha – podróżnika, który w niezwykły sposób postanowił uczcić okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wbrew pozorom, wcale nie trzeba dysponować astronomicznym budżetem, by ruszyć w daleką drogę i przeżyć coś, co pozostawi po sobie ślad do końca życia. Nie trzeba także udawać się na drugi koniec świata i wydawać fortuny, aby doświadczyć czegoś intensywnego. Czasami wystarczy po prostu pasja, pragnienie zrobienia czegoś nietuzinkowego, a do tego... plecak i wygodne buty. Dobrych wzorców wcale nie trzeba szukać daleko. Takich inspirujących przykładów nie brakuje bowiem wśród polskich podróżników. Jednym z nich był Kazimierz Paluch. 90 lat temu dokonał on czegoś, co pozwoliło mu przejść do historii. W kwietniu 1928 r. rozpoczął pieszą wędrówkę, która wiodła dookoła ówczesnych granic Polski.