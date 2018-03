W Dolinie Chochołowskiej pojawiły się pierwsze krokusy. Niebawem ujrzymy słynne kwiatowe dywany?

Mimo że mamy kalendarzową wiosnę, aura w wielu miejscach w Polsce wciąż jest mało zachęcająca. Jednak natura nie zważa na pogodę – w słynnej Dolinie Chochołowskiej pojawiły się pierwsze krokusy. Czy przetrwają mrozy?

Dolina Chochołowska to niezwykle popularne miejsce w Tatrach . Turystów przyciąga tu m.in. słynna Polana Chochołowska. Co w niej wyjątkowego? Wiosną zamienia są w prawdziwy, kwiatowy dywan.

W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze krokusy, co oznacza, że niebawem ujrzymy ich tysiące. A przynajmniej wielu ma taką nadzieję. W zeszłym roku pojawiły się w Tatrach w podobnym okresie – 17 marca. Kulminacja kwitnienia przypadła natomiast na weekend 1-2 kwietnia. Jak będzie w tym roku? W najbliższych dniach temperatury w Dolinie Chochołowskiej mogą spaść w nocy nawet do -8 st. C. Spodziewane są też opady śniegu. – Jeśli krokusy będą przykryte śniegiem, to wytrzymają. Mróz im nie zagrozi. Gorzej, jak nie będzie śniegu – dowiadujemy się w Katedrze Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie.