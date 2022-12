W tym roku sylwester bez szału. Tylko garstka Polaków planuje huczne świętowanie

Jak podaje PAP, 4 proc. badanych nie planuje ponosić żadnych wydatków. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, co bezpośrednio związane jest ze spędzaniem tegorocznego sylwestra w domu. Sytuacja ta dotyczy wszystkich w zbliżonym stopniu, niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania. Wydatki powyżej 300 zł planuje 14 proc. Polaków. W pozostałych przedziałach wydatków częstotliwość wskazywania jest porównywalna z rokiem ubiegłym - z wyjątkiem przesunięcia pomiędzy wydatkami do 100 zł - tu nastąpił spadek z 40 proc. do 30 proc.