Wakacje 2019. Gdzie turyści spędzili długi weekend czerwcowy

Turystyka weekendowa cieszy się coraz większą popularnością, a w 2019 roku kalendarz jest bardzo łaskawy dla urlopowiczów.

Sprawdziliśmy dokładne preferencje turystów podczas długiego weekendu czerwcowego. Najchętniej wybieranym województwem było pomorskie (36,54 proc. wszystkich zapytań w trakcie długiego weekendu czerwcowego), tutaj niezmiennie królowało Władysławowo. Na drugiej pozycji znalazło się zachodniopomorskie (32,51 proc.), gdzie najczęściej turyści wysyłali zapytania o nocleg do obiektów położonych w Kołobrzegu . Trzecie miejsce należy do województwa małopolskiego (10,06 proc.), gdzie wczasowicze najczęściej wybierali Zakopane.

Średnia cena noclegu dla jednej osoby to ok. 50 zł, jednak zależnie od lokalizacji ceny te nieco się różniły. Średnia cena noclegu w czerwcu we Władysławowie to 46 zł, zaś w Zakopanem 66 zł. Za nocleg w Łebie i Krynicy turyści płacili w czerwcu średnio 53 zł, w Kołobrzegu 47 zł, w Karwi 44 zł, w Mielnie 54 zł, a w Jastarni 58 zł.