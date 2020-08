Wakacje 2020. Atrakcje na weekend blisko Polski

Ostatni weekend wakacji można przedłużyć o jeden dzień. Poniedziałek to 31 sierpnia, który niektóre firmy oddają jako dzień wolny za pracę w święto (sobotę 15 sierpnia). Jeśli jednak nie masz wolnego, to wystarczy po prostu wziąć jeden dzień urlopu, by cieszyć się przedłużonym weekendem przed powrotem dzieci do szkoły.