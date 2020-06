Wakacje 2020. Gdzie na urlop w Chorwacji?

Chorwacja – wyspy w Zatoce Kvarner

Chorwacja - wyspa Losinj

Kolejnym godnym polecenia miejscem w północnej części kraju jest wyspa Losinj w Zatoce Kvarner. Nie należy ona do największych w wyspiarskiej Chorwacji, ale pozostaje pełna uroku, dysponuje własnym lotniskiem oraz mnóstwem pobliskich wysepek, które warto odwiedzić. Z jedną z nich Losinj łączy ciekawy obrotowy most. Koniecznie zajrzyjcie do muzeum w Mali Losinj (okoliczne centrum kulturalne), gdzie znajduje się chociażby starożytny posąg Apoksyomenosa, wyłowiony z Morza Adriatyckiego.

Istria – jedno z piękniejszych miejsc w całej Chorwacji

Pogoda w Chorwacji

Do Chorwacji szczególnie warto wybrać na wakacje od maja do września, a prognozy nie trzeba będzie sprawdzać. Pogoda na wybrzeżu kraju sprzyja wówczas kąpielom słonecznym oraz morskim. Lipiec i sierpień to ok. 28 st. C w ciągu dnia, wrzesień jest natomiast nieco łagodniejszy z 24 st. C w dzień i 15 st. C nocą. A pod koniec sezonu turystycznego oferty zakwaterowania są zazwyczaj najtańsze.