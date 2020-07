Wakacje 2020. Polacy mogą polecieć na Cypr bez testu na koronawirusa

Do tej pory turyści przylatujący z Polski na Cypr musieli okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. To był warunek konieczny do wpuszczenia nas na pokład samolotu i przekroczenia granicy Cypru Południowego. Jednak przepisy zmieniły się na naszą korzyść.

Od 6 lipca Polacy, którzy będą chcieli spędzić wczasy na Cyprze, nie muszą wykonywać wcześniej badań – nawet jeśli zdecydują się na urlop last minute. To ważna informacja, ponieważ do tej pory trzeba było wykonać badania co najmniej 72 godz. przed planowanym przekroczeniem granicy.