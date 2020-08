Wakacje 2020. Połączenia lotnicze z Polski do Szwecji znów są możliwe

Od środy, 12 sierpnia, obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu lotów. Pierwsze wprowadzono w marcu br. w związku z pandemią koronawirusa. Z aktualnej listy wykreślono Szwecję, co oznacza, że co najmniej do 25 sierpnia podróżni będą mogli latać do tego kraju.