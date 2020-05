Wakacje 2020. Urlop w Chorwacji pod znakiem zapytania

Pandemia koronawirusa na świecie sprawia, że branża turystyczna niemal całkowicie się zatrzymała. Państwa utrzymujące się z urlopowiczów obawiają się, że ich gospodarki tego nie wytrzymają. W Europie jest to m.in. Chorwacja, która od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych w Europie. W 2018 r. odwiedziło ją ok. miliona Polaków. W tym roku z urlopowiczami z zagranicy może być problem.

Chorwacja - łagodzenie restrykcji

11 maja zapowiedziano w Chorwacji wznowienie działalności hoteli na podobnych zasadach, co w Polsce. Tego dnia mają też zostać otwarte galerie handlowe, punkty gastronomiczne, ale wyłącznie na świeżym powietrzu, a także parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Chorwacja - kiedy otworzą granice?

Jednak póki co, żadna z kilku faz odmrażania gospodarki nie zakłada ponownego wpuszczenia na terytorium kraju turystów z zagranicy, o czym Ambasada RP w Zagrzebiu informuje na swoim profilu na Facebooku. Będzie to dopiero podane do informacji publicznej w drugiej połowie maja.