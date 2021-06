Wakacje 2021. Egipt wprowadza nowe zasady wjazdu

Urlopowicze bez świadectwa szczepień muszą przy wjeździe do Egiptu okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed planowanym przylotem. W największych egipskich kurortach, takich jak Hurghada, Szarm El-Szejk czy Marsa Alam można też wykonać badanie po przylocie, na lotnisku. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 lat. Co ważne, większość biur podróży oferuje taki test w cenie wycieczki. Nie wiąże więc się to z dodatkowymi kosztami.