Wakacje 2021. Kąpieliska na Pomorzu zamknięte z powodu sinic

We wtorek w południe na prawie wszystkich kąpieliskach położonych nad Zatoką Gdańską i otwartym morzem woda nadają się do kąpieli. Wyjątkiem jest Mikoszewo (powiat nowodworski), gdzie doszło do zakwitu sinic. Nie można też kąpać się w dwóch jeziorach na Kaszubach.