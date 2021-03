Wakacje 2021 w Polsce. Wypoczynek w cieniu wulkanów

Wulkany w Polsce to turystyczna ciekawostka, ale tak naprawdę nie każdy wie, gdzie dokładnie ich szukać. Rodzime wulkany nie są bowiem takie, jak chociażby Wezuwiusz, który od czasu do czasu przypomina, że nie jest tylko turystyczną atrakcją i potrafi być śmiertelnie niebezpieczny. Aktywność wulkanów w Polsce przypadała na czasy sprzed milionów lat, więc próżno szukać u nas wrzącej lawy czy wydobywających się gazów wulkanicznych.

Czy turyści mogą chętniej niż do tej pory wybierać miejsca, które nie znajdują się na utartych szlakach? Z pewnością ten trend zdobywa coraz więcej zwolenników. Dotyczy to zwłaszcza osób, chcących unikać tłumów, stąd ich wybór pada na mniej oczywiste, bardziej alternatywne kierunki.

Góra Wdżar nazywana jest "śpiącym wulkanem", co nie jest do końca poprawne. Teren co prawda został ukształtowany przez magmę, ale nigdy nie nastąpiła tu erupcja. Wdżar swoim kształtem przypomina kopułę, czym wyróżnia się na tle okolicy.