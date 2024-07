Wakacje w biurach paszportowych. Czasami warto odjechać od centrum

Cztery do pięciu godzin oczekiwania

Podchodzę do automatu wydającego numerki dla oczekujących. Jestem 28. w kolejce. Siadam grzecznie w poczekalni i liczę, ile czasu zajmie mi dotarcie do końca kolejki. Numerek zmienia się co ok. 10 minut, co oznacza, że mój czas oczekiwania to 4-5 godzin, o ile tempo obsługi klientów utrzyma się na podobnym poziomie.