Wakacje w Gambii. Odkryj plaże i piękno przyrody

Gambia jest bezpiecznym, maleńkim krajem afrykańskim. Niezbyt drogim, z coraz lepszą infrastrukturą i zapierającymi dech w piersiach plażami. Sprawdź najciekawsze oferty wycieczek do Gambii - Czarny Ląd jeszcze nigdy nie był tak dostępny z Polski.

Gambia - wakacje w Afryce

Tropikalny klimat Gambii charakteryzuje pewna pogoda praktycznie przez cały rok, a pora deszczowa występuje tutaj pomiędzy czerwcem a październikiem. Stwarza to idealną okazję, aby do woli korzystać z uroków czystych, jasnych plaż nadoceanicznych, z drobnym piaskiem, których pasy nie są zagrodzone przy terenie każdego z hoteli w nadbrzeżnych kurortach. Dzięki temu spacery plażą są przyjemniejsze i niczym nieograniczone.

Gambia - turystyka na każdą kieszeń

Gambia żyje z rolnictwa i turystyki, której udział w rodzimej gospodarce wzrasta z roku na rok. Ma to swoje odzwierciedlenie w dopracowywaniu jakości usług, rozszerzaniu oferty oraz coraz liczniejszych bezpośrednich lotach z naszego kraju na lotnisko w Bandżulu , stolicy Gambii . Lokalne Ministerstwo Turystyki chętnie współpracuje z europejskimi przewoźnikami nad udoskonalaniem dostępnych opcji i poprawą komfortu wypoczynku podczas wakacji.

Gambia - bezpieczeństwo

Mieszkańcy Gambii słyną z tego, że uśmiech rzadko schodzi z ich twarzy. Są gościnni, otwarci, zawsze chętni do pomocy. I niekoniecznie chodzi im o napiwki czy jakikolwiek rodzaj gratyfikacji, chociaż do zamożnych nie należą. W dużej mierze utrzymują się z turystyki, więc szanują zagranicznych gości w swoim kraju. Islamska Gambia jest krajem niezwykle bezpiecznym, gdzie można poczuć się swobodnie. Oczywiście samotne wędrówki po zmroku czy wycieczki w kierunku granicy z Senegalem są zdecydowanie odradzane.

Jak we wszystkich plażowych destynacjach, również i w Gambii znajdą się sprzedawcy wszystkiego, nagabujący przyjezdnych, którzy nie potrafią grzecznie, acz stanowczo odmówić oferowanych dóbr czy też usług. Zazwyczaj to pomaga, zarówno jeśli chodzi o masaż, biżuterię, osobliwe pamiątki, jak i usługi przewodników. W kraju kwitnie seksturystyka, najlepiej więc trzymać się z daleka od zalotnych młodzieńców, tzw. loverboys. Oferują oni wspólne spędzanie czasu przede wszystkim starszym, do tego samotnym turystkom z Europy, często jedynie w zamian za porządne posiłki w restauracji, a niektórzy poszukują żon z naszego kontynentu.