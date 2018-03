Wakacje w Polsce? Poznaj ofertę turystyczną swojego kraju

Polacy lubią podróżować, kochają długie weekendy. Coraz częściej na cel swoich podróży wybierają Polskę. Nic w tym dziwnego. Kraj, w którym mieszkamy jest bogaty w ofertę turystyczną. Potrafi zauroczyć swoim pięknem i zafascynować kulturą.

- Polska to piękny kraj, w którym każdy z nas znajdzie miejsce dla siebie. Dlatego cieszy mnie fakt, że rodacy coraz częściej wybierają turystyczną ofertę kraju nad Wisłą . Do tego pozytywnego trendu przyczyniają się także akcje promocyjne, jak choćby „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Na rodzinny wypoczynek polecamy Galiny na Mazurach. To pięknie odrestaurowany majątek ziemski z Pałacem z XVI wieku i XIX-wiecznym Folwarkiem. Do dyspozycji gości jest 350 ha terenu, jazda konna, korty tenisowe i przejazdy bryczkami. Galiny to także Hotel Przyjazny Rodzinie z licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Zostając z naturą za pan brat przenosimy się w okolice Łodzi. Zoo Safari Borysew to propozycja dla miłośników zwierząt egzotycznych. Tutaj swoje królestwo ma Król Sahim – pierwszy biały lew w Polsce. Towarzyszą mu m.in. białe tygrysy, białe wilki, jedyne w kraju afrykańskie bawoły a także lamy i alpaki.