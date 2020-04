Wakacje we Włoszech. Władze kraju dają nadzieję na odpoczynek nad morzem

Epidemia wciąż w fazie rozwoju

We Włoszech potwierdzono jak dotąd ponad 160 tys. przypadków koronawirusa, z czego ok. 21 tys. to ofiary śmiertelne. Chorych wciąż przybywa, a specjaliści twierdzą, że kraj wciąż znajduje się w pierwszej fazie rozwoju epidemii, czyli jej wybuchu. Wakacyjne perspektywy wciąż znajdują się pod znakiem zapytania, ale władze robią wszystko, by obywatele mogli je spędzić nad morzem.