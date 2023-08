Wakacje z prezydentem, czyli niespodziewane spotkanie w środku lasu

Jak zaszyłam się w maleńkiej wiosce w środku lasu

Czernica, moja ukochana wioska nad Brdą w sercu Borów Tucholskich ma wiele do zaoferowania. Około 40 mieszkańców, dwa jeziora Dybrzk i Kosobudno, przez które przepływa Brda, przeszło 100-letni zabytkowy młyn i równie starą chałupę, dziś pustą, do której przez pierwsze kilkanaście lat mojego życia biegałam "do cioć" po świeże mleko od krowy. Jest tu też piękny staw, a od kilku lat nawet restauracja Stary Młyn, gdzie serwowanych jest dosłownie kilkanaście dań, za to wszystkie z produktów pochodzących z okolicznych jezior, pól i lasów.