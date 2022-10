Wakacyjna wyspa nie odpuszcza. Chce się pozbyć części turystów

Władze Majorki mają dość tłumów przelewających się przez ulice kurortów, kolejek do restauracji i zatłoczonych plaż. To lato było na wyspie wyjątkowe - zniesienie koronawirusowych obostrzeń sprawiło, że zakątek Balearów pękał w szwach. Wraz z tłumami pojawiły się zarzuty i skargi, że Majorka to mekka masowej turystyki, a z tą łatką władze chcą walczyć.