Wakacyjny raj nie chce turystów. 60 proc. mieszkańców na "nie"

Phuket - wyspa dostępna od 1 lipca

Obecnie do wjazdu do Tajlandii wymagane jest posiadanie specjalnego zezwolenia (certificate of entry – COE). Ponadto, każda osoba musi po przylocie poddać się kwarantannie w jednym z akredytowanych hoteli, bez możliwości opuszczania pokoju - 7 dni dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 i 10 dni dla osób niezaszczepionych podróżujących drogą lotniczą lub morską.