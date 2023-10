Wakacyjny raj w Europie. Polacy wciąż go nie doceniają

Świetne miejsce na połączenie aktywnego wypoczynku z relaksem nad wodą, pełne atrakcji dla dzieci, które będą wspominać latami. To wcale nie Grecja czy Chorwacja, ale - położona bliżej Polski - Austria. Wyjazd w Alpy to mój sprawdzony przepis na idealne rodzinne wakacje. A jedno z naszych ulubionych miejsc to dolina Stubai.