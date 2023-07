Wchodzą do wody w ubraniach. "Wprawiają plażowiczów w zakłopotanie"

Ucoii (Związek Wspólnot Islamskich Włoch) zapowiedział walkę prawną w obronie burek na plaży. "Zadaję pytanie pani burmistrz – argumentuje prezes organizacji Yassine Lafram – czy gdyby grupa Finów, blondynów o niebieskich oczach, przybyła w skafandrach do nurkowania i wykąpała się na plaży Monfalcone, to czy stanowiłoby to problem z przyzwoitością?".