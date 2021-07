Wczasy w Kołobrzegu. Najważniejsze atrakcje miasta

Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast na polskim wybrzeżu. Już we wczesnym średniowieczu pozyskiwano tu “białe złoto”. Warzelnictwo soli oraz handel podniosły rangę Kołobrzegu na tyle, że został włączony do Hanzy. Jego rozwój zahamowały XVII-wieczne wojny, które przetoczyły się przez Pomorze i decyzja o przekształceniu miasta w niezdobytą twierdzę. Jej pozostałości stanowią dzisiaj jedną z kołobrzeskich atrakcji.