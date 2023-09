Większość turystów robi ten błąd. Co oznaczają kolory szlaków w górach?

Szlak oznaczony kolorem zielonym oznacza krótszą trasę, która prowadzi do charakterystycznego, wartego odwiedzenia miejsca w danej okolicy. Żółty szlak to natomiast tzw. szlak łącznikowy, którym można dojść do innej trasy lub do konkretnego punktu na mapie. Podobną funkcję pełni szlak czarny, który również jest szlakiem łącznikowym, jednak krótszym od szlaku żółtego.