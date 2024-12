Wieś Poland na Pacyfiku. To oni powitają Nowy Rok jako pierwsi

Kiritimati, czyli Wyspa Bożego Narodzenia , to koralowy atol, będący jedną z 33 wysepek na Pacyfiku wchodzących w skład Republiki Kiribati. To także położony najbliżej linii zmiany daty (po jej zachodniej stronie) zamieszkany ląd. W związku z czym mieszkańcy Kiritimati jako pierwsi na świecie witają każdy dzień kalendarzowy, a więc również Nowy Rok.

To właśnie tam, kilkaset kilometrów od linii zmiany daty, znajduje się Wyspa Bożego Narodzenia, która jest ciekawa nie tylko ze względu na to, że pierwsza powita Nowy Rok. Co ciekawe, jedna z jej czterech osad nosi nazwę Poland . Na wyspie są jeszcze trzy inne - Paris, London i Banana. W Poland - według ostatniego spisu ludności z 2020 roku - mieszkaja 235 osób.

Poland to także jezioro w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska, w parku rekreacyjnym E.C. Manning Provincial Park, około 160 km na wschód od Vancouver. Od kwietnia do grudnia jezioro przyciąga wędkarzy, a zimą całkowicie zamarza. Dookoła zbiornika prowadzą pieszy, rowerowy i konny szlak turystyczny.

Nie trzeba jednak wyjeżdżać na drugi koniec świata, by trafić do "Polski". Znajomo brzmiąca Poleň to gmina w Czechach. Leży ok. 130 km na zachód od Pragi.