Wieża z góralskim "kapeluszem". Powstanie nowa atrakcja w stolicy Tatr?

Dwaj zakopiańscy przedsiębiorcy planują postawić wieżę widokową zakończoną restauracją w kształcie góralskiego kapelusza. Kompleks miałaby się znaleźć na Gubałówce. Projekt jest już gotowy, jednak muszą się na niego zgodzić radni.

Wieża ma być "perłą w koronie" "Księstwa Góralskiego". Co kryje się za tą intrygującą nazwą? Jak przyznają właściciele, ma to być największe przedsięwzięcie finansowe w historii Zakopanego . Logiem firmy będą sygnowane zarówno ubrania, jedzenie, biżuteria, dekoracje czy alkohole, a w przyszłości także hotele. Projekt, o którym pisaliśmy już na WP , pochłonął dotychczas kilkanaście milionów złotych. Biznesmeni znani są w Zakopanem także z innego powodu – posiadają 7 lokali gastronomicznych na Krupówkach i browar pod Giewontem.

Projektu póki co nie chce oceniać Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Mówi, że to radni powinni podjąć decyzję odnośnie tego, co powinno powstać na Gubałówce, ponieważ to na nich ciąży obowiązek tworzenia planów zagospodarowania. Przyznał w rozmowie z lokalnymi mediami, że dostosuje się do ich wyboru. Samego projektu wieży nie chce komentować, by ktoś nie powiedział, że jego opinia wpływa na radnych.