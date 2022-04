Wizz Air uruchamia nowe trasy z Polski. Będą idealne na wakacje

Wizz Air uruchamia połączenie z Katowic na Maderę

Jedna z nowych wakacyjnych tras WIzz Aira to loty z Katowic na Maderę. Rejsy do Funchal wystartują 18 czerwca i będą realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki oraz w soboty. Portugalska wyspa urzeknie turystów nie tylko pięknymi widokami, ale i mocą atrakcji, jakie ma do zaoferowania.