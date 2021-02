Wrocław. Ministerstwo Zdrowia podważa ważność testów na lotnisku

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 r., po nowelizacji 22 stycznia 2021 r., osoby podróżujące do Polski ze strefy Schengen są zwolnione z 10-dniowej kwarantanny w przypadku okazania negatywnego testu na obecność koronawirusa. Test nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

Lotnisko we Wrocławiu uruchomiło kilka dni temu punkt szybkich testów , co miało na celu ułatwienie podróży i przyspieszenie ruchu w porcie lotniczym. Test kosztuje 200 zł, a na wynik czeka się 15 minut. Wówczas po otrzymaniu negatywnego wyniku, zgodnie z rozporządzeniem, można uniknąć 10-dniowej kwarantanny.

Wrocław - Ministerstwo Zdrowia zarzuca lotnisku nierzetelność

“Prosimy nie wprowadzać w błąd podróżnych. Nie ma przepisów zwalniających z 10-dniowej kwarantanny po badaniu wykonanym po przylocie do Polski. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy państwa” – czytamy w poście opublikowanym na profilu Ministerstwa Zdrowia na Facebooku.

Wrocław - pracownicy lotniska wyjaśniają zasadność działań

“Port Lotniczy Wrocław informuje, że szybkie testy antygentowe dla pasażerów wracających do Polski ze strefy Non Schengen realizowane są przed stanowiskami kontroli granicznej, a więc przed przekroczeniem granicy Państwa Polskiego, czyli przed powrotem/wjazdem do Polski. W związku z tym ich negatywny wynik – zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, po nowelizacji 22 stycznia 2021 roku – umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny" - czytamy w zamieszczonej na FB informacji.