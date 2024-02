Wsiadł do samolotu bez biletu i paszportu. "Ogromny wstyd"

Brytyjskie służby badają, jak mogło dojść do tego incydentu. - Polecą głowy. To zdumiewające, że coś takiego mogło się wydarzyć. Nie ma sensu myśleć o tym, co by się stało, gdyby terrorysta pomyślnie wszedł na pokład samolotu niezauważony - powiedział anonimowo "The Sun" jeden z urzędników. - To ogromny wstyd. Amerykanie są wściekli i domagają się wyjaśnienia, jak do tego mogło dojść.