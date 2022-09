"Wspaniała wiadomość!". Ten kraj długo czekał na zniesienie obostrzeń

Kolejny etap rozluźnienia obostrzeń w Japonii

Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku rząd zezwolił na wjazd do kraju obcokrajowcom przybywającym w celach innych niż turystyka. W czerwcu podwojono limit wjazdu do 20 tys. osób dziennie oraz umożliwiono wjazd zagranicznym turystom, ale tylko w zorganizowanych grupach. Od września do Japonii może wjechać 50 tys. turystów dziennie. Ale już za nieco ponad dwa tygodnie limity zostaną zniesione.