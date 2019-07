Wszyscy musieli poczekać. Tylko dlatego, że pomylił kierunki

Na trasie z Kopenhagi do Malmö doszło do nietypowego zdarzenia. Jeden z pasażerów postanowił pociągnąć za hamulec awaryjny i zatrzymać pociąg. Zrobił to, ponieważ zorientował się, że jedzie w złym kierunku.

Na zdjęciu most Öresund, łączący Szwecję z Danią (Shutterstock.com)

Do sytuacji doszło, gdy pociąg znajdował się na moście Oresundbrom, łączącym Danię i Szwecję. Rzecznik prasowy operatora kolejowego Öresundståg, Thomas Johansson, przekazał w rozmowie z mediami, że mężczyzna pociągnął za hamulec, ponieważ zorientował się, że jedzie w kierunku Szwecji, zamiast do centrum Kopenhagi.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i zgodnie "z życzeniem" przetransportowany do stolicy Danii. Tam ukarano go grzywną. Johansson tłumaczył w rozmowie z prasą, że zatrzymywanie pociągu tylko dlatego, że jedzie nie w tę stronę, w którą się chciało, jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale też niezgodne z prawem.

Podróżni jadący tym samym pociągiem zostali poinformowani w trakcie postoju, że 15-minutowe opóźnienia nie jest winą maszynisty, a spowodowane jest egoistycznym "widzimisię" jednego z pasażerów, który pociągnął za hamulec bezpieczeństwa na środku mostu łączącego dwa kraje.