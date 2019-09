Wszyscy powtarzają "no stress". Na Wyspach Zielonego Przylądka zapomnisz, co to zmartwienie

Wczoraj, w 78. rocznicę urodzin Cesarii Evory, internet wspominał niezapomnianą artystkę, bez której o Wyspach Zielonego Przylądka jeszcze kilka lat temu w Polsce mało kto by wiedział. Dzisiaj to nie tylko doskonale znany kierunek muzyczny, ale też jedna z ciekawszych propozycji turystycznych i na lato, i na zimę.

No stress to niemal życiowe motto mieszkańców tego niewielkiego kawałka Afryki, a przecież los nie oszczędzał ich przez pokolenia. Jeszcze w XX wieku można było spotkać przykłady niewolnictwa i silne wpływy portugalskiego kolonializmu, dzisiaj słychać jedynie ich echa w portugalskim sudade, czyli pewnego rodzaju smutku, melancholii, o którym śpiewała Cesaria Evora.

Mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka nie są jednak smutasami narzekającymi na cały świat i drobnostki życia codziennego! To ludzie pełni pogody ducha, wyluzowani, ale też zdystansowani od wielu spraw zachodniego świata. Ich "no stress" udziela się turystom od razu.

Już po wylądowaniu na wyspie Sal (na tę wyspę biura podróży organizują przeloty czarterowe i wycieczki wypoczynkowe) poczujemy ten spokój, który jest miłą odmianą do warszawskiego gwaru. Tu nikt się nie spieszy, nie przepycha w kolejce, przed lotniskiem co chwilę przejeżdża samochód z turystami na pace, którym lokalny przewodnik pokaże wyspę podczas całodziennego objazdu. Machają do czekających na odkrycie tego unikalnego miejsca.