Wybieramy je starannie na urlopie, a potem grzechoczą w pudle jak wyrzut sumienia. Po co nam pamiątki? [FELIETON]

Ostatnio w czasie porządków natrafiłam na znajomo wyglądające pudełko. Nie musiałam go otwierać, żeby wiedzieć, co jest w środku. Jak wyrzut sumienia grzechotały w nim figurki, puzderka, monety, miniaturowe obrazki i inne drobiazgi. Pamiątki z podróży. Po co zwoziłam je z całego świata, skoro wylądowały w piwnicy?