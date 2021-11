Wybierasz się w Tatry? Słowacy zamknęli część szlaków

Od 1 listopada wysokogórskie szlaki turystyczne w słowackiej części Tatr są zamknięte dla turystów. Taki stan potrwa do połowy czerwca przyszłego roku. Zakaz wędrówek szlakami powyżej schronisk górskich to nic nowego - jest wprowadzany co roku przez naszych południowych sąsiadów ze względu na ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo turystów.