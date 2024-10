Niesamowite zdjęcie z Polski. "Nie spodziewałem się, że uda mi się uchwycić"

- Na szczawnickim redyku pierwszy raz pojawiłem się w 2021 r. i wydarzenie to zrobiło na mnie na tyle duże wrażenie, że chciałem wracać regularnie, jednakże nie zawsze się da pogodzić terminy. Rok temu, przez korki, zwyczajnie nie udało mi się nawet dotrzeć - przyznaje w rozmowie z WP fotograf Jan Ulicki. - Redyk stał się niesamowicie medialny, przez co jest na nim co raz więcej turystów. W tym roku wyruszyłem nieco wcześniej i finalnie dotarłem do Szczawnicy rowerem - opowiada.