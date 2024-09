W tym roku istne szaleństwo w górach. 100 proc. miejsc wyprzedanych na jeden termin

Redyki w polskich górach

Ci, którzy nie zarezerwowali w odpowiednim terminie noclegu w Szczawnicy, a także ci, którzy wolą mniej oblegane imprezy, wciąż mają wiele okazji do zobaczenia redyku w tym roku. Mniejszych wydarzeń tego typu zaplanowanych jest bardzo dużo. Przykładowo jeszcze we wrześniu odbędzie się uroczysty powrót owiec do gospodarstw w ramach 40. Babiogóskiej Jesieni - 28 września w Zawoi. Dzień później redyk będzie można podziwiać także w Węgierskiej Górce.