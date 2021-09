Wybrali pracę za granicą. "Cały rok chodzę w krótkich spodenkach"

Praca zdalna dla każdego

- Obecnie każdy może pracować zdalnie: dyrektor, freelancer czy osoba pracująca na etacie w korporacji. Praca zdalna jest bardzo demokratyczna, możesz zdecydować się na zostanie nomadem i robić to, co kochasz, w miejscu w którym chcesz. Ja lubię piłkę plażową i crossfit i Madera się świetnie do tego nadaje. Ktoś inny chce surfować i może to robić w Lizbonie. Możesz pracować i codziennie oddawać się swoim pasjom, co jest świetne – tłumaczy Gonçalo Hall, twórca projektu Digital Nomad Village na Maderze.