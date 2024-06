Wyciek ropy w luksusowym kurorcie. Plaże są czarne

Plaże zamknięte przez wyciek ropy

Ropa przedostała się do wody po tym, jak pogłębiarka Vox Maxima, pływająca pod banderą holenderską, uderzyła w pływający pod banderą Singapuru bunkrowiec Marine Honor - podał Urząd Morski i Portowy Singapuru (MPA). Co gorsza, do zdarzenia doszło na początku długiego weekendu świątecznego Hari Raya Haji, podczas którego zarówno miejscowi, jak i turyści, mieli tłumnie przybyć do kurortu. Wielu po prostu zmieniło plany.