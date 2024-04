Wyjątkowe miejsce w Tatrach. Po przerwie znów otwarte dla turystów

W Tartach udostępnionych do zwiedzania jest sześć jaskiń. Najczęściej wybieraną przez turystów jest Jaskinia Mroźna. Trasa przejścia liczy prawie 500 m, a wędrówka przez nią trwa od 30 do 40 minut. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości ok. 1100 m n.p.m., a wyjściowy - ok. 1112 m n.p.m. W środku panuje stała temperatura poniżej 10 st. C.