Wyjątkowe odkrycie pod Olsztynem. Znaleziono nagi miecz grunwaldzki

Archeolodzy podejrzewają, że miecz pochodzi z przełomu XIV i XV. Mimo iż przeleżał w ziemi ok. 600 lat, to jego elementy zachowane są w wyjątkowo dobrym stanie. Zdaniem ekspertów, takie znalezisko zdarza się raz na dziesięciolecia.

Miecz mógł mieć związek z bitwą pod Grunwaldem

Sensacyjne odkrycie archeologiczne pod Olsztynem

Znalezisko ma wielką wartość historyczną

– Mamy pewne podejrzenia, co do statusu społecznego średniowiecznego właściciela miecza i jesteśmy ciekawi, co kryje się pod warstwą rdzy. Głębiej zbadamy również samo miejsce wydobycia zabytku, by poznać kontekst sytuacyjny jego pochodzenia. Tak drogocenne przedmioty w średniowieczu rzadko kiedy zostawały w ziemi - mówi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.