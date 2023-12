W Europie wybuchł wulkan. Gigantyczne pęknięcia w ziemi

Półwysep Reykjanes w ostatnich latach był świadkiem kilku erupcji na niezamieszkanych obszarach. W marcu 2021 r. fontanny lawy wytrysnęły ze szczeliny w ziemi o długości od 500 do 750 metrów w okolicach Fagradalsfjall. Aktywność wulkaniczna na tym obszarze trwała przez sześć miesięcy tego roku, co skłoniło tysiące Islandczyków i turystów do odwiedzenia tego miejsca.