Wyspa Sobieszewska w niemieckim thrillerze. Film jest już na Netflixie

Zdjęcia do "Perfumiarza" kręcono w Gdańsku

Choć zdjęcia do filmu kręcono głównie w Katalonii w Hiszpanii, to część akcji rozgrywa się właśnie w Gdańsku. Za niemiecką prowincję posłużyły Wyspa Sobieszewska. Sceny do filmu kręcono m.in. na terenie ośrodka wczasowego "Relax" oraz przed hotelem Orle, którego wejście przerobiono na niemiecki komisariat.