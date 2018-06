Wyzwolić psy spod noża. Kolejny sukces na ziemi Państwa Środka

Jedzenie psiego mięsa przez mieszkańców Chin jest tematem kontrowersyjnym i obecnym w mediach już od wielu lat. Przeciwdziałanie bestialskim praktykom spędza sen z oczu wielu aktywistom. Świadectwem są media społecznościowe.

Co roku podczas festiwalu psiego mięsa w Yulin ginie od 10 do 15 tys. psów (Shutterstock.com)

Jedzenie ukochanych przez Europejczyków czworonogów jest w Chinach popularne od zarania dziejów. Problem jednak nie polega na tym, że ludzie to robią , ale w jaki sposób. Pozwolę sobie przypomnieć o częściowo zakazanych już festiwalach psiego mięsa, przyciągających co roku rzesze turystów (nie wiadomo skąd, bo któż chciałby brać w tym udział). Na popularnych psich targach zwierzęta są obdzierane ze skóry, bite, szlachtowane na oczach publiczności oraz wrzucane żywcem do gorącej wody. A potem przyrządzane i gotowe do degustacji.

W Yulin od 2009 roku organizowany jest festiwal psiego mięsa. Rozpoczyna się on 21 czerwca i trwa do końca miesiąca. Co roku w calach konsumpcyjnych zabija się tam od 10 do 15 tysięcy psów. Wiele raportów widzów, jak i drastycznych nagrań oraz zdjęć przedstawiających przebieg "festiwalu” mrozi krew w żyłach i przyprawia o dreszcze. Sprzeciw i nacisk społeczności międzynarodowej oraz postulaty obrońców praw zwierząt doprowadziły do częściowego ograniczenia bestialskiej tradycji. W wielu miejscach udało się zakazać "psich targów”, ale wciąż pozostają one elementem tradycji starszych chińskich pokoleń.

- Tu nie chodzi już nawet o to, że Chińczycy jedzą psy, ponieważ to są kwestie kulturowe i na to nie możemy mieć wpływu – mówi Michał Cessanis, polski dziennikarz i podróżnik – ale sposób w jaki zwierzęta są przetrzymywane i zabijane. W Chinach od lat działają organizacje na rzecz psów i tego w jakich warunkach te zwierzęta są przetrzymywane w rzeźniach. Biorą w nich udział ludzie z całego świata, którzy robią wszystko, aby wykupić psy z chińskich rzeźni, aby zaoszczędzić im bólu, cierpienia i przede wszystkim życia w okropnych warunkach - dodaje.

- Procedury związane ze sprowadzeniem psa np. do Polski są skomplikowane, a poza tym niezwykle kosztowne. Pierwszy pies, o którym zrobiło się głośno i o którym piszę w swojej książce "Made in China” to Da Sheng, który przyleciał prosto z Pekinu. Pocięta skóra, odleżyny – zwierzę, które tak wyglądało musiało naprawdę wiele przejść – tłumaczy – Młode pokolenie Chińczyków jest bardzo dobrze wyedukowane i również działa na rzecz ochrony praw zwierząt. Z roku na rok zmienia się podejście do problemu i coraz więcej młodych ludzi włącza się do akcji walczących przeciwko tym praktykom. Sporą inicjatywą jest np. fundacja Candy Cane Rescue, która pomaga w wykupie psów w z chińskich rzeźni - mówi.

Jeden z ostatnich postów Michała Cessanisa na Facebooku jest dowodem na to, że działalność na rzecz ochrony praw zwierząt nie jest bezcelowa i bezskuteczna. To już kolejny sukces psich obrońców i kolejny psiak uratowany spod noża chińskich rzeźników. Xiong Xiong (po polsku Niedźwiadek) to kolejny szczęściarz, któremu przy pomocy Tomasza Sajewicza udało się trafić do polskiej rodziny adopcyjnej. Ten mały gest ma symboliczne znaczenie w światowej kampanii prowadzonej przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt.

Podobne posty traktujące o okrucieństwie wobec zwierząt, a w tym przypadku i o brutalnych praktykach festiwalu psiego mięsa w Yulin możemy zobaczyć na Instagramowym koncie Joanny Krupy. Modelka opisuje i przedstawia na wideo warunki, w jakich transportowane są zwierzęta. Apeluje i prosi o dotacje, o podpis pod petycją o zaprzestaniu praktyk – o jakąkolwiek reakcję.

