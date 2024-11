Za nic mają zakazy. Oto zdjęcia z Gdańska

Obecnie jedna z bocznych platform jest wyłączona z ruchu z powodu trwającego remontu. Z głównego pomostu, co do zasady, nie można się tam dostać, bowiem ustawiono bramki, zagradzające przejście. Ponadto rozwieszono odpowiednie komunikaty, informujące o zakazie.

Turyści mają je jednak za nic. Obchodzą zakazy i wchodzą na zamkniętą platformę od strony plaży, co stwarza ryzyko wpadnięcia do wody.

To jednak nie wszystko. Niektórzy, aby dotrzeć do zamkniętej platformy, która jest świetnym miejscem do robienia zdjęć, przechodzą nawet przez ustawione bramki.